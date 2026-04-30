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Vox cuestiona el "beneficio para el madrileño" de los viajes de Ayuso a Miami, NY o México: "No la vemos pisar Madrid"

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La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha preguntado "en qué están beneficiando al madrileño" los viajes internacionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Miami, Nueva York o México.

"Nos gustaría saber en qué está beneficiando al madrileño de a pie tanto viaje a Miami, Nueva York y ahora México, porque lleva años subida al avión pero no la vemos pisar Madrid", ha traslado la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, en declaraciones remitidas a Europa Press.

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Este jueves se ha dado a conocer este nuevo viaje institucional que arrancará este domingo y durará 9 días. El objetivo es, según ha trasladado el Ejecutivo regional, "intensificar" las relaciones económicas y culturales a través de una agenda que le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, y Riviera Maya.

Considera la líder de Vox en la Cámara de Vallecas que Ayuso está "completamente desconectada de la realidad" en la que viven jóvenes, autónomos y familias que " sufren cada día las consecuencias de la inmigración masiva que ella sigue llamando y como consecuencia, el colapso de todos los servicios públicos".

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"Nos recuerda a otro presidente que está más a gusto fuera de España que en su lugar de trabajo", ha rematado Isabel Pérez Moñino.

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