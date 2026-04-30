Vox cuestiona el "beneficio para el madrileño" de los viajes de Ayuso a Miami, NY o México: "No la vemos pisar Madrid"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha preguntado "en qué están beneficiando al madrileño" los viajes internacionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Miami, Nueva York o México.

"Nos gustaría saber en qué está beneficiando al madrileño de a pie tanto viaje a Miami, Nueva York y ahora México, porque lleva años subida al avión pero no la vemos pisar Madrid", ha traslado la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, en declaraciones remitidas a Europa Press.

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Este jueves se ha dado a conocer este nuevo viaje institucional que arrancará este domingo y durará 9 días. El objetivo es, según ha trasladado el Ejecutivo regional, "intensificar" las relaciones económicas y culturales a través de una agenda que le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, y Riviera Maya.

Considera la líder de Vox en la Cámara de Vallecas que Ayuso está "completamente desconectada de la realidad" en la que viven jóvenes, autónomos y familias que " sufren cada día las consecuencias de la inmigración masiva que ella sigue llamando y como consecuencia, el colapso de todos los servicios públicos".

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"Nos recuerda a otro presidente que está más a gusto fuera de España que en su lugar de trabajo", ha rematado Isabel Pérez Moñino.