Agencias

CECO y Banco de Alimentos Medina Azahara firman un acuerdo de colaboración

Guardar
Imagen 4J4GKHSOK5ELJCP5H3W3DZYRCE

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y el Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba han firmado un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de buscar la cooperación del mayor número de empresas para ayudar a las personas y las familias más necesitadas en la provincia.

Según ha indicado CECO en una nota, el acuerdo, suscrito por el presidente de la confederación, Antonio Díaz, y el presidente del Banco de Alimentos, Rafael Revuelto, propicia la creación de un cauce de comunicación para la divulgación y promoción, entre las asociaciones y empresas miembro de la confederación, de las distintas actividades y servicios que presta el Banco de Alimentos.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Banco de Alimentos va a ofrecer a las empresas y entidades interesadas la posibilidad de ser socios colaboradores con ventajas asociadas como deducciones fiscales por donativos a ONG; voluntariado corporativo, como herramienta de RSC a través de la participación en jornadas, eventos y campañas; sello de empresa/asociación colaboradora como reconocimiento del compromiso social adquirido a través de la obtención de distintivo físico o digital, y acuerdos de donación para alimentos no vendidos, como consecuencia de la Ley 1/2025 del Desperdicio Alimentario.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El CICR advierte de que una reactivación de la guerra en Irán "sería catastrófica para millones de personas"

El CICR advierte de que una reactivación de la guerra en Irán "sería catastrófica para millones de personas"

Vox cuestiona el "beneficio para el madrileño" de los viajes de Ayuso a Miami, NY o México: "No la vemos pisar Madrid"

Vox cuestiona el "beneficio para el madrileño" de los viajes de Ayuso a Miami, NY o México: "No la vemos pisar Madrid"

Al menos un muerto y once heridos en un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Dnipró

Infobae

Varios. Cerezo, Alba García, Mutua Madrid y Eva Alonso recibirán el Premio Espiga del Deporte de Villanueva del Pardillo

Varios. Cerezo, Alba García, Mutua Madrid y Eva Alonso recibirán el Premio Espiga del Deporte de Villanueva del Pardillo

El hijo menor de Mugabe llega a Zimbabue tras ser deportado por su condena en Sudáfrica

Infobae