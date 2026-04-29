Agencias

Noboa acusa a Petro de impulsar una supuesta "incursión" de guerrilleros colombianos en Ecuador

Guardar
Imagen KAXNXML5FJDAFHQNMYPGM44ZK4

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha acusado este miércoles a su par en Colombia, Gustavo Petro, de impulsar una presunta "incursión" de guerrilleros colombianos por la frontera norte que comparten ambas naciones.

"Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de (Gustavo) Petro", ha indicado el mandatario ecuatoriano en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha advertido que Quito cuidará de su "frontera" y "población".

PUBLICIDAD

A renglón seguido y en plenas tensiones entre ambos mandatarios latinoamericanos, Noboa ha instado a su homólogo colombiano a dedicarse a "mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos".

Por su parte, el inquilino de la Casa de Nariño ha respondido minutos después a las palabras del jefe del Ejecutivo de su país vecino pidiéndole que "deje de creer mentiras", al tiempo que ha aludido a la idea de un encuentro en el que tratar de construir la paz de los territorios fronterizos.

PUBLICIDAD

"Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras", ha espetado Petro, también en un mensaje en redes sociales.

Cabe recordar que el pasado 19 de abril Petro anunció la interposición de una demanda penal contra Noboa, después de que este último cuestionara en una entrevista la supuesta reunión del presidente colombiano con el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'.

"He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia", explicó entonces el dirigente colombiano asegurando no conocer "al tal Fito ni a sus amigos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolsonaro dice que la derrota del candidato de Lula expone el fin de su capital político

Infobae

Chavismo dice que "ya se nota" el alivio de sanciones económicas a Venezuela

Infobae

Las ganancias netas de la petrolera Vista crecieron 30 % en el primer trimestre

Infobae

EE.UU. enviará delegación a Venezuela para avanzar acuerdos mineros y energéticos

Infobae

De un robot que 'perrea' al 3D sin gafas: Nueva Jersey exhibe lo último en tecnología

Infobae