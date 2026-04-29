Jan Oblak: "Tenemos buenas sensaciones, somos capaces de llegar a la final"

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak valoró las "buenas sensaciones" más allá del resultado (1-1) contra el Arsenal este miércoles en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, para ser optimista con las opciones de jugar la final, aunque reconoció que necesitarán el "partido perfecto" en Londres.

"Un empate, todo abierto para la vuelta en Londres. Creo que hemos hecho una buena segunda parte, hemos tenido ocasiones, hemos presionado, y la verdad es que jugamos bastante bien. El balón no ha entrado pero queda todo abierto, tenemos que hacer un partido perfecto si queremos pasar a la final", dijo en zona mixta después del encuentro en el Riyadh Air Metropolitano.

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"No pienso tanto en el resultado, claro que hemos buscado la victoria pero no lo conseguimos. Eso no cambia que hemos hecho un buen partido, no hemos dejado espacio al Arsenal, sin ocasiones y nosotros sí las hemos tenido. Es una pena que no hemos conseguido ganar. Tenemos que estar todavía mejor que hoy", añadió.

Por otro lado, Oblak lamentó alguna ocasión perdonada, pero insistió en la necesidad de ir al Emirates a ganar la próxima semana. "No es lo ideal que no hemos ganado, pero está todo abierto. Cuando vas con una ventaja a jugar a algún campo luego se complica. Va a ser un partido complicado, y lo sería si hubiéramos ganado. Lo importante es que tenemos buenas sensaciones", comentó.

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"Hay que ir a ganar, tenemos que ganar si queremos pasar a la final, vamos a ir a por la victoria. El equipo está atacando muy bien, hemos defendido también muy bien, hay que hacer el partido perfecto. Estoy seguro que somos capaces de hacerlo", añadió.

Además, el meta esloveno agradeció el apoyo de la afición, con un ambiente especial en el Metropolitano. "Ya lo he visto antes, ya nos han recibido así, es espectacular, es una sensación única, no se puede describir. Antes en el autobús, luego cuando sales al campo, la afición siempre da su mejor nivel", terminó.

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