Iberdrola esquiva el impacto por Irán y apunta a un beneficio neto ajustado récord de 6.730 millones en 2026

Iberdrola prevé esquivar el impacto por el actual conflicto en Oriente Próximo y apunta a un beneficio neto ajustado récord para 2026 de unos 6.730 millones de euros, con una mejora de su 'guidance' para este año que estima ahora un crecimiento de este beneficio neto ajustado superior al 8%, excluyendo plusvalías por rotación de activos.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre del año, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó que la compañía no espera sufrir "una volatilidad debido a la dinámica geopolítica", por su modelo de negocio asentado en las redes de transporte y distribución regulado y debido a que su producción "no está vinculada a los combustibles fósiles".

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"El 100% de la producción de 2026 ya se ha vendido. De ahí que estemos mejorando nuestro 'guidance' también y esperamos tener un crecimiento superior al 8% excluyendo las plusvalías, que siempre utilizaremos para alcanzar eficiencias en el futuro", dijo.

En este sentido, tras alcanzar un beneficio neto ajustado de 6.231 millones de euros en 2025, la energética ha vuelto a acelerar su 'guidance' para este 2026, después de vaticinar un crecimiento del 6%, hasta los 6.600 millones de euros, y ahora apunta a una nueva cifra récord de unos 6.730 millones de euros al cierre de este ejercicio. La 'hoja de ruta' del grupo aspira a un beneficio neto ajustado de unos 7.600 millones de euros en 2028.

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Así, el directivo subrayó que Iberdrola no prevé "ningún efecto significativo en el corto plazo" por la guerra en Irán, ya que el 84% de sus activos están en países "que no están expuestos al conflicto".

"Nuestro crecimiento se centra en las redes reguladas, que son dos tercios de nuestras inversiones que van a parar este segmento, y Estados Unidos y Reino Unido representan un 65% de nuestras inversiones totales", añadió al respecto.

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Además, Galán indicó que el 100% de la producción de la compañía está asegurada para 2026, más del 80% para 2027 y el 75% para 2028, y que el 93% de las compras de equipos estratégicos están aseguradas hasta 2028, sin afección por la situación del Estrecho de Ormuz.

"Y tenemos una exposición mínima también a las materias primas y tenemos también un contrato a largo plazo con el gas, lo cual tampoco tiene ningún tipo de efecto negativo para nosotros", dijo.

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Así, el presidente de Iberdrola consideró que el contexto actual "demuestra que la electrificación es la mejor vía para garantizar la autonomía estratégica y la competitividad". "Yo creo que la autonomía energética es la seguridad nacional. Y esto es algo que están repitiendo todos los líderes europeos, dicen que es la solución, no es un problema ni una amenaza", añadió.

PLUSVALÍAS POR MÉXICO DE "VARIOS CIENTOS DE MILLONES".

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Por otra parte, respecto a la venta de su negocio en México al grupo Cox, operación cerrada el pasado viernes por un importe de 4.000 millones de dólares (unos 3.414 millones de euros), Iberdrola estimó que, a pesar de que se están calculando en detalle actualmente, las plusvalías ascenderán a "varios cientos de millones de euros" que se destinarán a alcanzar más eficiencias en el futuro y que no tendrán impacto en su 'guidance' para 2026.

A este respecto, Galán dio las gracias a los empleados de Iberdrola México "por su trabajo en estos 25 años", así como los respectivos gobiernos, instituciones, clientes y proveedores, y mostró su satisfacción por "dejar en el país unas infraestructuras eléctricas de primer nivel, de las que hoy y en el futuro todos los mexicanos se pueden y puedan seguir beneficiando".

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