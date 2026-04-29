Líderes comunitarios de Bolivia y Colombia reivindican que la cooperación salva vidas

Madrid, 29 abr (EFE).- Dos líderes comunitarios de Colombia y Bolivia reivindican desde Madrid, junto con Unicef España, la importancia de la cooperación internacional para apoyar la seguridad y el desarrollo de los niños en zonas de peligro, en un contexto de crisis sin precedentes en este ámbito.

"Yo conseguí romper con mi generación y armar una propia haciendo lo que muchos niños no hacen: estudiar", cuenta Sebastián Velasco, un joven de 19 años procedente de Cauca (Colombia) que se formó con Unicef como facilitador comunitario y actualmente estudia la carrera de Derecho a distancia, pasando a ser un referente para los niños de su región.

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Gracias a la ayuda internacional, "hemos logrado que muchos niños vuelvan a estudiar y no pertenezcan a grupos armados desde los 13 años", con la educación impartida sobre el riesgo de artefactos explosivos y con la creación de espacios creativos donde se sienten acogidos.

Por su parte, Doris Chacón en Bolivia ejerce la función de líder comunitaria presidiendo la organización de mujeres indígenas de Limoncito (Concepción) y visibilizando la violencia que golpeó a la niñez y la adolescencia durante la pandemia del COVID-19 y la ola de incendios forestales que afectó a esas comunidades.

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"Para mí fue un gran reto aprender a ser una líder. Estoy donde estoy ahora para poder seguir formando a muchas mujeres y que haya más mujeres líderes en mi país y en el mundo entero", relata.

Chacón impulsó una red interinstitucional y un grupo de promotoras en 20 comunidades gracias a la unión con Unicef para poder llegar hasta estos lugares y que las mujeres en zonas sin conexión y con falta de recursos como luz y agua sean igualmente escuchadas.

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Desde Unicef España recuerdan la situación que vive la cooperación internacional, que "desde 2025 atraviesa su mayor crisis con el mayor descenso histórico anual registrado (23 %)", marcado por la falta de apoyo de Estados Unidos, que representaba alrededor del 40 % de la ayuda total.

Velasco y Chacón manifiestan su agradecimiento por lo conseguido hasta ahora, pero recalcan la necesidad de seguir con estas iniciativas de cooperación internacional en un momento en el que la continuidad de los progresos está en peligro.

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"Gracias a esto seguimos salvando vidas" y "les hemos cambiado la vida a los niños, les hemos devuelto una sonrisa", concluyen. EFE