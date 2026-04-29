VÍDEO: Aldama afirma que Koldo le presentó a Ábalos porque estaban "un poco verdes" y querían contactos con México

El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha relatado en su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que Koldo García, el que fue asesor del exministro José Luis Ábalos, le contactó porque estaban un "poco verdes" al llegar a Transportes tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa y les interesaban sus contactos con México.

"Estaban un poco verdes cuando habían llegado al Ministerio con más presupuesto de España, una cartera importante, un sitio que para ellos era nuevo", ha asegurado Aldama este miércoles sobre sus primeros contactos con Koldo y Ábalos después de junio de 2018.

PUBLICIDAD

Aldama ha indicado que al entonces ministro y a Koldo les "interesaba mucho" Sudamérica, porque "Ábalos controlaba mucho parece ser Colombia por anteriores actividades: Querían desarrollar más convenios y expandirse más, por decirlo de alguna manera, en el que España y empresas españolas expandiesen más en Sudamérica".

Dicho eso, ha declarado que trasladó que tenía contactos tanto en México como en Ecuador y Venezuela, y que se reunió con Koldo y Ábalos en el Mininisterio con México como prioridad, ya que era lo que más les interesaba "para empezar a colaborar".

PUBLICIDAD

"En el mes de agosto es la primera vez que Koldo me presenta al ministro. Me lo presenta en el Ministerio y me lo presenta en su despacho", ha asegurado.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

PUBLICIDAD

Para Aldama pide 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.

Las acusaciones populares que encabeza el PP, reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.

PUBLICIDAD

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

PUBLICIDAD

https://www.europapress.tv/politica/1082657/1/aldama-afirma-koldo-le-presento-abalos-porque-estaban-poco-verdes

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

PUBLICIDAD