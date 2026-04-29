La CND celebra el Día de la Danza con actividades performativas y lectura del manifiesto: "Todos somos bailarines"

La Compañía Nacional de Danza (CND) celebra este 29 de abril el Día Internacional de la Danza, una fecha que busca poner en valor el papel de la danza como lenguaje universal y herramienta de expresión artística, con diversas actividades performativas y lectura del manifiesto, que este año argumenta: "todos somos bailarines", como ha dado a conocer la institución.

La jornada comenzará con la inauguración de la Oficina de Difusión de la Danza (ODD) del INAEM en el Auditorio Nacional de Música. Durante el acto, los bailarines de la Compañía Nacional de Danza representarán un extracto de 'MASA', de Luz Arcas, una creación original para la CND.

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A partir de las 17:00 horas, en RNE se emitirá el programa 'Danza en Armonía', en el que participarán Muriel Romero (directora de la CND), Rubén Olmo (director del BNE), Ana Catalina Román (asistente a la dirección artística CND) y Maribel Gallardo (maestra de ballet BNE). El programa contará además con la intervención de los bailarines de la CND Gaizka Morales y Alejandro Polo, y con un concierto de castañuelas a cargo de Maribel Gallardo, acompañada al piano por el maestro pianista Luis Noain.

A las 18:30 horas, en la sede de la CND, se presentará una muestra del proceso creativo desarrollado en colaboración entre la Universidad Carlos III de Madrid y la Compañía Nacional de Danza, en el marco de un proyecto de investigación que explora nuevas formas de creación coreográfica.

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La jornada concluirá en Centro Danza Matadero, dentro de las jornadas Celebra26, con la fiesta 'Porque yo lo bailo', en la que participará la directora de la CND, Muriel Romero, y se leerá el mensaje oficial del Día Internacional de la Danza. El manifiesto de este año, escrito por la coreógrafa Crystal Pite, pone el foco en el cuerpo como lugar de experiencia, memoria y expresión, subrayando que "todos somos bailarines" y que la danza, como forma de arte, actúa como un espacio de resistencia, reflexión y esperanza en el contexto contemporáneo.

El Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril desde que fue establecido por la UNESCO en 1982, por iniciativa del Comité Internacional de la Danza. Esta fecha conmemora el nacimiento de Jean- Georges Noverre, bailarín y maestro considerado el creador del ballet moderno, en 1727.

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