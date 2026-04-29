Chavismo dice que "ya se nota" el alivio de sanciones económicas a Venezuela

Caracas, 29 abr (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles que "ya se nota" el alivio de algunas sanciones económicas impuestas a Venezuela por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), cuyo levantamiento total exige el chavismo en una "peregrinación" iniciada hace diez días con manifestaciones en todo el país suramericano.

"Solamente han levantado 18 de las 1.861 sanciones que existen, y ya se nota. Se empieza a notar que hay una redinamización, hay un aceleramiento del desarrollo económico de Venezuela", afirmó Rodríguez durante una de las manifestaciones de la peregrinación en la parroquia Petare, el barrio más grande del país, ubicada al este de Caracas.

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El diputado, y también parte de la directiva del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llamó a los cientos de asistentes a imaginar cómo podría mejorar la situación del país si se diera el levantamiento definitivo de todas las sanciones.

"Imagínense lo que significaría en recuperación del Estado de bienestar que nos robaron", señaló.

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En su discurso, el parlamentario reiteró que la peregrinación convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene el objetivo de unir "el espíritu" de la población.

"Hay que pasar la página de los odios, hay que pasar la página del enfrentamiento, ya sabemos en qué somos diferentes, ya sabemos quiénes pensamos de una manera y quienes piensan de otra manera, pero ha llegado la hora de buscar en qué estamos juntos, qué pensamos en común", añadió.

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Estas declaraciones se dieron un día antes de la protesta convocada por sindicatos y representantes laborales, que ya han hecho varias manifestaciones para exigir un aumento de salario mínimo y pensiones, congelados desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes a 27 centavos de dólar según el tipo de cambio oficial.

Desde el estado Aragua (norte, vecino de Caracas), la presidenta encargada reiteró el miércoles su petición para que cesen las sanciones que cifró en "más de 1.081".

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Asimismo, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, la mandataria se dirigió directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los Gobiernos de Europa para pedir el "cese completo del bloqueo" y que "no quede vigente ni una sola sanción".

Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada el pasado 5 de enero, dos días después de la captura del ahora depuesto Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses durante el ataque militar sobre Caracas.

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Tras deponer a Maduro, Washington flexibilizó, con la emisión de licencias, las sanciones impuestas contra el sector de los hidrocarburos, la minería y contra el sistema financiero público.

El alivio ha permitido la firma de acuerdos con transnacionales energéticas, como Eni, Repsol y BP, así como el restablecimiento de relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, tras años de aislamiento. EFE

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