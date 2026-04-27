Partido de izquierda de Ecuador dice que eliminación del registro busca beneficiar a Noboa

Quito, 27 abr (EFE).- El partido de izquierda ecuatoriano Unidad Popular, eliminado el domingo del registro de organizaciones políticas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), consideró este lunes que dicha decisión es un "golpe a la democracia" que, supuestamente, busca beneficiar al presidente del país, Daniel Noboa, de cara a los comicios locales del próximo 29 de noviembre.

"Podemos afirmar, de forma categórica, que está en marcha un fraude contra la democracia, que ha incluido el adelanto de las elecciones para beneficiar al presidente de la República, que incluye la proscripción de las fuerzas políticas de oposición", dijo en una rueda de prensa Geovanni Atarihuana, el director del partido.

Atarihuana puso como ejemplo a la Revolución Ciudadana, el movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que fue suspendido en marzo por nueve meses, en el marco de una investigación fiscal por presunto lavado de dinero, lo que les impide participar como fuerza política.

"Ahora buscan hacer eso con Unidad Popular y Construye, y han buscado eliminar a alcaldes que van a la reelección", añadió.

El pleno del CNE oficializó el domingo la eliminación de Unidad Popular y del partido Construye del registro nacional de organizaciones políticas, por la supuesta reducción de su militancia, lo que Atarihuana rechazó y aseguró que la resolución adoptada carecía de "fundamento técnico y jurídico".

El líder político señaló que el CNE "no ha podido demostrar" que el partido que dirige haya disminuido al 50 % su registro de afiliados, si no que solo ha certificado la desafiliación de 1.483 personas en los últimos seis años, lo que -dijo- es "menos del 1 %".

Además, indicó que la decisión se adoptó "fuera de tiempo", ya que el plazo para oficializar las cancelaciones terminó el pasado 3 de abril, y agregó que, en su opinión, el proceso "ha estado viciado de irregularidades que conducen a la nulidad de lo actuado".

"Esta es una decisión política de Daniel Noboa utilizando a sus operadores políticos, Diana Atamaint, entre ellos", dijo Atarihuana en referencia a la presidenta del CNE.

El director del partido reiteró que interpondrán las apelaciones y recursos necesarios ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Corte Constitucional y ante el Sistema Interamericano de Derechos humanos "para defender la participación política frente a un Gobierno que sueña con quedarse solo en la papeleta".

Y señaló que participarán en las elecciones locales, inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027, pero adelantadas a noviembre por el supuesto impacto que causaría un eventual fenómeno de El Niño en el país el próximo año, por lo que ya están en conversaciones para formar alianzas con otras fuerzas, como Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas para designar a prefectos/as y viceprefectos/as, alcaldes/as, concejales/as urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.

Atarihuana hizo un llamamiento a "la unidad de las fuerzas democráticas" para evitar que un supuesto "fraude se consume", y anunció protestas frente al CNE, TCE. EFE

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