España condena la ola de ataques en Colombia y pide el cese de la violencia

El Gobierno de España ha condenado este lunes la oleada de ataques violentos que en las últimas horas han sacudido el suroeste de Colombia, dejando al menos una veintena de muertos y medio centenar de heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores español ha trasladado su solidaridad con las víctimas, el pueblo y el gobierno colombianos, y ha abogado por "la seguridad, la estabilidad y el cese de acciones de violencia en el país".

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Este fin de semana, el Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han cerrado la puerta a cualquier viso de negociación con el Gobierno colombiano con una cadena de 26 atentados perpetrados en apenas 48 horas en el este y sureste del país, el más grave de los cuales ha causado la muerte de al menos 21 personas de un minibús que circulaba por la Vía Panamericana.

Tras los ataques, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha ordenado intensificar las operaciones militares contra la guerrilla. Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha argumentado este lunes que la ola de atentados mortales de las últimas horas son una respuesta a las acciones del Gobierno, que ya se ha colado incluso en "la madriguera terrorista en esa región".

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"Son en respuesta a lo que hacemos", ha dicho Sánchez en relación a los que son ya los peores atentados contra población civil en las últimas décadas en una entrevista para Caracol Radio, en la que ha incidido en la responsabilidad de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias 'Marlon', en estos ataques.