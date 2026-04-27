España condena la oleada de ataques con explosivos en Colombia

Madrid, 27 abr (EFE).- El Gobierno de España condenó este lunes la oleada de ataques con explosivos que en los últimos días sacudieron el suroeste de Colombia, en los que murieron al menos 20 personas y decenas resultaron heridas.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos exteriores, España transmite su solidaridad y condolencias a las víctimas, al pueblo y al Gobierno colombianos, reitera su compromiso con la paz y aboga por la seguridad, la estabilidad y el cese de acciones de violencia en el país.

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El ataque con explosivos que el sábado causó al menos 20 muertos y varios heridos en Colombia se cometió con un cilindro detonado por supuestos disidentes de las FARC en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

El cilindro cayó sobre un autobús y destruyó también otros 15 vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

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También hubo ataques con explosivos contra el Batallón Pichincha en Cali y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, así como otro contra un radar de la Aeronáutica Civil en el Cauca, atribuidos igualmente a la columna Jaime Martínez del grupo disidente Estado Mayor Central.

Una camioneta cargada con explosivos, que al parecer tenía como objetivo un puesto militar en El Plateado, en el mismo departamento, detonó y causó heridas a dos policías y a una adolescente, informaron este lunes medios locales. EFE

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