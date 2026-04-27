La actriz española Lola Dueñas apuesta por derribar barreras culturales en el cine francés

Mariana González-Márquez

Guadalajara (México), 27 abr (EFE).- La actriz española Lola Dueñas dijo este lunes en México estar entusiasmada por los proyectos fílmicos que desarrolla en Francia, país al que en los últimos cinco años ha regresado para rodar con directores como Emmanuel Mouret.

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"Ahora estoy en un momento muy bueno en Francia, estoy muy feliz. Estoy rodando con directores que me encantan", afirmó en entrevista durante la visita que realizó a Guadalajara (oeste de México) para recibir un homenaje a su trayectoria.

Dueñas terminó hace unos días la filmación de 'Le Cabinet du Docteur Albertini', del director francés Emmanuel Mouret, una cinta que la mantiene vigente en la industria francófona luego de haber vivido en ese país por poco más de una década.

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Antes tuvo papeles en filmes como 'Las chicas de la sexta planta', del realizador Philippe Le Guay, en 2010 y 'Algo está pasando', dirigida por Anne Alix, en 2018.

La actriz señaló que esta vuelta al país galo ha sido enriquecedora pues ha logrado derribar barreras culturales que antes le dificultaron actuar con su propio acento y nacionalidad.

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Gracias a la migración y la mezcla de tantas culturas, no es necesario justificar por qué una española actúa en una cinta de otro país, consideró.

"Aún se tiende a justificar a alguien que no es mexicano o a una española, igual pasa en Francia, aunque lo estoy consiguiendo poquito a poco (...) Ya vivimos todos mezclados", afirmó.

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Galardonada en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara con el premio Maguey por su trayectoria, Dueñas afirma que tiene una conexión especial con México, país que visitó por primera vez a los 20 años y al que acude con regularidad a disfrutar de su cultura.

"Me he dado cuenta que necesito la energía mexicana, con la mía, haciendo un cortocircuito maravilloso. Como que necesito una vez al año empaparme de México. Y me gusta todo, desde la comida hasta la música muchísimo, la artesanía, la gente, la energía, el cariño”, aseguró.

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Aseguró que aunque ha hecho amistad con muchas personas de la industria fílmica en este país, no ha logrado concretar proyectos que le den el pretexto de vivir de manera temporal en tierras mexicanas.

"No pasa nada, las cosas vienen cuando tienen que (llegar). Ahora esta es mi dosis mexicana del año, pero tengo y muchas ganas (de actuar aquí)”, aseguró conocida por sus actuaciones en las cintas 'Los abrazos rotos' y 'Volver', de Pedro Almodóvar.

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La actriz estrenará en el festival de Cannes la cinta ‘Bola negra’, la tercera colaboración con Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como 'Los Javis', una historia basada en una obra inacabada de Federico García Lorca.

Tras actuar con ellos en 'La mesías' y 'Veneno', Dueñas contó que no dudó en aceptar este nuevo proyecto por su admiración a la dupla de directores y su manera de concebir el cine.

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"Seguiría rodando con ellos toda la vida. Tienen una manera de rodar muy especial, te dan toda la libertad del mundo y a la vez es mentira, te están dirigiendo así (con libertad)", aseguró.

'Bola negra' compite por la Palma de Oro en la sección oficial de Cannes, en la que también destacan las películas 'Amarga Navidad', de Almodóvar y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, un suceso que Dueñas considera "una celebración" de varias generaciones del cine español.

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"Ha habido siempre muchísimo talento, de verdad. (Es) un reconocimiento, quizá, desde fuera al cine que se está haciendo ahora mismo en España", expresó. EFE

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