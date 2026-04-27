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Mueren tres personas en un nuevo bombardeo de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

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Un nuevo bombardeo de Estados Unidos contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental se ha saldado este domingo con al menos tres personas muertas, a las cuales el Ejército y la Inteligencia norteamericanos han calificado de "narcoterroristas".

"La Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", según ha precisado el Comando Sur (SOUTHCOM) del Ejército estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales.

A renglón seguido, la autoridad castrense ha señalado que la referida embarcación "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental" y que la misma "participaba en operaciones de narcotráfico".

"Tres narcoterroristas varones han resultado muertos durante esta acción", ha agregado el Comando Sur sin aludir a posibles supervivientes al ataque, si bien ha resaltado que "ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido".

Este operativo, que ha sido llevado a cabo "bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan" se enmarca en una campaña militar norteamericana emprendida a ambas orillas de las Américas por parte de la Administración de Donald Trump a finales de 2025 contra supuestas narcolanchas, la cual ya se ha cobrado la vida de más de 180 personas.

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