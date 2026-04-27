ICAN acusa a las potencias nucleares y a sus aliados de socavar el TNP ante su revisión

Ginebra, 27 abr (EFE).- Los Estados poseedores de armas nucleares y algunos de sus aliados más cercanos están socavando activamente el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) pese a afirmar que lo respaldan como piedra angular del desarme, advirtió este lunes la coalición antinuclear global ICAN.

En un informe publicado con ocasión del inicio de la undécima conferencia de revisión de este tratado en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, ICAN (siglas en inglés de Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares) advierte que las tensiones globales son usadas como excusa para no cumplir los compromisos del TNP.

Es "inaceptable" utilizar la situación global como excusa, subrayó en un comunicado la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke, quien recordó que cuando el TNP se negoció a mediados de los años 60, "el entorno geopolítico era también muy tenso tras la crisis de los misiles de Cuba".

ICAN, coalición de ONG que en 2017 ganó el Premio Nobel de la Paz, participará en la conferencia de revisión, que se prolongará hasta el 22 de mayo.

Estas sesiones se celebran cada cinco años desde que el tratado entrara en vigor en 1970, aunque la prevista para 2020 se celebró en 2022 debido a la pandemia de covid-19, y a consecuencia de ese retraso la que se debería haber organizado en 2025 se trasladó a este año.

Según ICAN, no se han alcanzado resultados importantes en estas conferencias desde la de 2010, "y hay poco optimismo de que en esta ocasión sea diferente", en un contexto en el que además dos potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, están involucrados en "guerras ilegales" contra miembros del TNP como son Ucrania e Irán.

El informe detalla que los Estados con armas nucleares han adoptado estrategias diplomáticas muy parecidas para desviar la atención sobre su incumplimiento del TNP en materia de desarme.

Entre las acciones que emprenden con frecuencia hay promesas de reducción de arsenales sin calendario definido, presentación de 'informes de transparencia' en conferencias mientras amplían sus arsenales con distintos grados de secretismo, o falsas declaraciones de 'compromiso inequívoco con el desarme'.

"La modernización de arsenales y el fomento de la proliferación nuclear están imponiendo a las generaciones futuras de la humanidad la amenaza existencial de unas armas nucleares que deberían haber sido relegadas desde hace mucho tiempo a los libros de historia", denunció Parke.

El informe también alerta de una nueva y preocupante retórica entre gobiernos de Estados no poseedores de armas nucleares y firmantes del TNP, principalmente en Europa, que elogian abiertamente la disuasión nuclear y en algunos casos abogan explícitamente por el aumento de la capacidad de armamento atómico de sus aliados.

En este sentido, el informe cita declaraciones como la del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, quien señaló que solo una potencia nuclear en la Unión Europea (Francia) era algo insuficiente, o la de su homólogo finlandés, Petteri Orpo, quien elogió la anunciada expansión del arsenal nuclear francés en el futuro. EFE