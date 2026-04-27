China destaca su "resiliencia" ante los riesgos del sector petrolero por la guerra en Irán

Pekín, 27 abr (EFE).- China destacó este lunes la "resiliencia" de su sector petrolero frente a los riesgos derivados de la guerra en Irán y aseguró que mantiene "garantizado" el suministro de crudo y gas gracias al aumento de la producción interna, la diversificación de las importaciones y la intervención temporal sobre los precios.

El subdirector del Departamento General de la Administración Nacional de Energía, Zhang Xing, afirmó en una rueda de prensa que, en el último lustro, las autoridades han reforzado el sector para garantizar la seguridad del abastecimiento "en todo tipo de circunstancias", recogió el oficial Diario del Pueblo.

Zhang indicó que China ha elevado la exploración y desarrollo de hidrocarburos, con una producción de crudo que se ha mantenido por encima de los 200 millones de toneladas anuales y ha marcado nuevos máximos, mientras que la de gas natural suma nueve años consecutivos de incrementos superiores a 10.000 millones de metros cúbicos.

También destacó la ampliación de las infraestructuras, con más de 200.000 kilómetros de oleoductos y gasoductos de larga distancia y una capacidad total de recepción de gas natural licuado (GNL) superior a 120 millones de toneladas anuales, así como una red de importaciones energéticas "más diversificada".

Según Zhang, Pekín responde a "los cambios en el entorno exterior" mediante una estrategia basada en "producción estable, importaciones diversificadas y regulación temporal de precios", para preservar "la estabilidad de la economía" y "cubrir la demanda".

El bloqueo 'de facto' del estrecho de Ormuz, por el que circulaba cerca de un 20 % global de petróleo y gas antes de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán a nivel regional, ha afectado a toda Asia, principal destino de esas exportaciones.

En el caso de China, la evolución de esa vía marítima es especialmente sensible, dado que por ella transitan alrededor del 45 % de sus importaciones de gas y petróleo.

El conflicto llegó a encarecer los combustibles en China y obligó a las autoridades a intervenir temporalmente sobre los precios, aunque la semana pasada informaron del primer abaratamiento en 2026.

China ha condenado reiteradamente los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes. EFE