Kim inaugura museo para soldados norcoreanos muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania

Seúl, 27 abr (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, inauguró un museo conmemorativo dedicado a los soldados del país asiático muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania, en una ceremonia celebrada con la asistencia de altos cargos rusos, según informó este lunes la agencia estatal KCNA.

En el acto realizado la víspera se inauguró el Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate de las Operaciones Militares en el Extranjero, dijo KCNA, con la asistencia del presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, y el ministro ruso de Defensa, Andréi Beloúsov.

La ceremonia se realizó en el marco del primer aniversario de la liberación de la región rusa de Kursk, parcialmente ocupada durante meses por fuerzas ucranianas.

Kim dijo en un discurso que la relación con Rusia debe fortalecerse hasta un convertirse en un "baluarte poderoso" y unificado.

El presidente ruso, Vladimir Putin, por su parte, envió una carta a Kim en la que mostró su agradecimiento a los "valientes soldados" norcoreanos que participaron en las operaciones militares en Kursk y rindió homenaje a los caídos, según informó el Kremlin y la KCNA.

Se estima que Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados en apoyo de Moscú tras la firma en 2024 de un tratado de asociación estratégica integral entre ambos países, que contempla asistencia mutua en caso de agresión.

La inteligencia surcoreana calcula que unos 6.000 soldados norcoreanos han muerto o resultado heridos en los combates.

Además de participar en el acto, según la KCNA Beloúsov mantuvo una reunión con Kim el domingo, durante la que el dirigente norcoreano reafirmó su apoyo a la defensa de Rusia y al fortalecimiento de la cooperación estratégica bilateral.

Beloúsov dijo en la reunión que están preparados para firmar este año un plan de cooperación militar bilateral para el período 2027-2031, según fue citado por la agencia de noticias rusa TASS.

La agencia rusa también informó que Kim se reunió con Volodin en la víspera, en un encuentro donde el funcionario ruso rindió tributo a los soldados norcoreanos caídos. EFE

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