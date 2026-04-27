Goldman Sachs revisa al alza su pronóstico para el precio del petróleo

Goldman Sachs ha revisado al alza el precio medio del barril de petróleo para el cuarto trimestre del año, cuando su escenario base anticipa que se situará en 90 dólares en el caso del Brent y en 83 dólares para el WTI, frente a los 80 y 75 dólares, respectivamente, de su previsión anterior.

"Nuestra previsión del precio del crudo para el cuarto trimestre de 2026 es casi 30 dólares superior a la que existía antes del impacto en Ormuz", señalan los autores del informe, que proyectan un precio medio del barril de Brent de 85 dólares en 2027, frente a los 80 dólares de la previsión precedente, y de 80 dólares para el WTI, por encima de los 75 dólares del pronóstico anterior.

El influyente banco de Wall Street retrasa en su escenario central a a finales de junio la esperada normalización de las exportaciones en el golfo Pérsico, cuando previamente había previsto que sucediera a mediados de mayo, así como una recuperación más lenta de la producción en la región, subrayando que los riesgos se inclinan hacia una perturbación de la oferta más persistente y precios más altos.

Asimismo, la entidad estima que la pérdida de producción de crudo del golfo Pérsico de 14,5 millones de barriles diarios (mb/d) está provocando que las reservas mundiales disminuyan a un ritmo récord de 11-12 mb/d en abril.

Al mismo tiempo, supone que la demanda mundial de petróleo disminuirá interanualmente en 1,7 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026 y en 0,1 mb/d en 2026, debido al aumento en los precios de los productos refinados, advirtiendo de que "dado que las reducciones extremas de inventarios no son sostenibles, podrían ser necesarias pérdidas de demanda aún mayores si la crisis de oferta se prolonga".

En este sentido, señala que los riesgos económicos son mayores de lo que sugiere este escenario base para el crudo, debido a los riesgos netos al alza de los precios del petróleo, unos precios inusualmente altos de los productos refinados, los riesgos de escasez de productos y la magnitud sin precedentes de la crisis.

De este modo, el banco estadounidense maneja un escenario adverso, donde el precio del Brent en el cuarto trimestre de 2026 promediaría poco más de 100 dólares por barril suponiendo que las exportaciones de golfo Pérsico se normalicen para finales de julio, así como un escenario muy adverso, con un precio de casi 120 dólares para el barril de Brent en el cuarto trimestre si las exportaciones de la región se normalizan a finales de julio y hay una reducción persistente de 2,5 mb/d en la capacidad.

Por contra, Goldman Sachs plantea un escenario favorable, donde el precio del barril de Brent para el cuarto trimestre de 2026 promediaría poco menos de 80 dólares suponiendo que las exportaciones del Golfo se normalizan a mediados de junio, sin reducción de capacidad y con respuestas de oferta más fuertes por parte de Estados Unidos y los principales países de la OPEP.