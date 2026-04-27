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Más de 300 detenidos por pornografía infantil en seis países asiáticos y Hong Kong

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Hong Kong, 27 abr (EFE).- Un total de 326 personas implicadas en delitos de pornografía infantil y otras formas de explotación sexual digital fueron detenidas en una operación internacional que la Policía de Hong Kong llevó a cabo junto a seis países de la región de Asia y el Pacífico.

Según informaron fuentes policiales este lunes, el dispositivo contó con la estrecha colaboración de las fuerzas de seguridad de Singapur, Malasia, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Brunéi.

La investigación se centró en la persecución de actividades de producción, distribución y posesión de material de abuso sexual infantil, desarticulando nodos de intercambio de archivos ilegales de pedofilia.

La superintendente Ferris Cheung, adscrita a la Oficina de Ciberseguridad y Delitos Tecnológicos, detalló que el éxito de la intervención se basó en el intercambio de inteligencia estratégica y el desarrollo de investigaciones paralelas.

Este mecanismo permitió identificar a sospechosos que utilizaban redes sociales, portales web y programas de intercambio de archivos para difundir contenidos ilícitos.

En la jurisdicción hongkonesa, los agentes de la unidad especializada ejecutaron redadas el pasado 14 de abril en las que arrestaron a nueve hombres, con edades de entre 18 y 61 años.

En los registros domiciliarios, las autoridades decomisaron doce ordenadores, diversos dispositivos de almacenamiento externo y ocho terminales móviles. Un análisis preliminar de los soportes digitales ha revelado, hasta el momento, más de 200 archivos de carácter ilegal.

En uno de los casos, la policía detuvo a un individuo tras hallar en su equipo informático una veintena de archivos ilícitos, si bien la investigación judicial también reveló indicios de abusos físicos continuados contra una menor entre 2023 y 2024.

Pese a que en 2025 se registraron 62 casos vinculados a pornografía infantil, frente a los 80 del año anterior, más del 60 % de estos delitos se concentran ya en el ámbito digital.

Ante esta realidad, la policía hongkonesa hizo un llamamiento a la responsabilidad penal de quienes consumen este material e instó a los progenitores a reforzar la supervisión de la actividad digital de sus hijos como medida esencial de prevención. EFE

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