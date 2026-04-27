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Rusia amplía lista negra de funcionarios de la UE tras nuevo paquete de sanciones

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Moscú, 27 abr (EFE).- Rusia amplió este lunes la lista negra de funcionarios europeos que tienen prohibida la entrada al país en respuesta a la aprobación por parte de Bruselas del vigésimo paquete de sanciones por la guerra en Ucrania, según informó la diplomacia rusa.

"En el marco de la reacción a las decisiones ilegales de la UE la parte rusa amplió considerablemente la lista de representantes de instituciones europeas, los Estados miembros de la UE y varios países europeos alineados con las políticas antirrusas de Bruselas, a quienes se les prohíbe la entrada a nuestro país", indicó el Ministerio de Exteriores en su portal oficial. EFE

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