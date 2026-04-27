Familiares y amigos despiden al cineasta argentino Adolfo Aristarain en Buenos Aires

Buenos Aires, 27 abr (EFE).- Familiares, amigos y colegas despedirán este lunes en Buenos Aires al cineasta argentino Adolfo Aristarain, reconocido por películas como 'Un lugar en el mundo' y 'Martín (Hache)', fallecido el domingo a los 82 años, según informó la asociación Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).

El funeral se extenderá hasta las 13.00 hora local (16.00 GMT) para luego trasladar sus restos hasta el cementerio de Chacarita, en la capital de Argentina.

Muy ligado a España, donde vivió durante siete años y rodó algunas de sus películas, recibió el Goya y fue el primer director argentino que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine.

"Creador de varias de las películas más relevantes de la cinematografía y la historia argentina de los últimos 50 años, con una fuerte carga artística y testimonial, la retrospectiva de su obra es la más solicitada en todas las muestras culturales sobre nuestro cine nacional", dijo la DAC en su despedida a Aristarain, quien fue vicepresidente de la entidad.

'Tiempo de revancha', 'Un lugar en el mundo', 'La ley de la frontera', 'Martín (Hache)', 'Lugares comunes' y 'Roma' son algunas de sus más aplaudidas creaciones.

Según destaca la Academia de Cine española, fue un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas.

Asistió en la dirección al cineasta Mario Camus, y también a cineastas como Vicente Aranda, Sergio Leone,​ Lewis Gilbert, Gordon Flemyng o Sergio Renán.

Trabajó con actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro. EFE