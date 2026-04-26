Perú expresa "firme compromiso" de cooperación con Colombia tras ataque terrorista

Lima, 25 abr (EFE).- El Gobierno del Perú expresó este sábado "su firme compromiso de cooperación con Colombia" en la lucha contra el crimen organizado y su "más enérgica condena" tras el atentado de este sábado en el municipio de Cajibío, en el suroeste del país vecino, en el que murieron 14 civiles y otros 38 resultaron heridos.

El ministerio peruano de Relaciones Exteriores manifestó en un comunicado "sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas y al pueblo colombiano en estos momentos de pesar".

Reafirmó, en ese sentido, su compromiso de cooperación con Colombia "en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y contra toda manifestación de violencia en la región".

Transmitió, además, "sus votos por la pronta recuperación de los heridos y afectados por estos hechos que atentan contra el bienestar y la tranquilidad pública del hermano pueblo de Colombia."

Un cilindro cargado con explosivos fue lanzado en Cajibío por un grupo de disidencias de las FARC, según el Ejército. El artefacto cayó sobre un autobús, que quedó destruido junto con al menos otros 15 vehículos, y abrió un enorme cráter en la carretera Panamericana, la principal vía del suroeste de Colombia.

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, la capital del departamento del Cauca, y este atentado se ha sumado a la ofensiva de grupos armados ilegales desatada en el suroeste de Colombia, que comenzó el viernes con dos ataques a batallones.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró en su cuenta de X que "los que atentaron y mataron" a estos civiles en Cajibío, "muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes". EFE