Agencias

China rechaza las palabras de Trump y niega que uno de los buques interceptados en Ormuz fuera "un regalo" a Irán

Guardar
Imagen AAF2JKQHEJHUJJJU77G7D7XYCQ

El Gobierno de China ha rechazado este viernes las acusaciones vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que uno de los buques recientemente interceptados por las fuerzas estadounidenses en los alrededores del estrecho de Ormuz era "un regalo" Pekín a Irán.

"China rechaza cualquier acusación o implicación que carezca de base fáctica", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, que ha indicado que "el comercio internacional normal entre países no debe verse afectado o socavado", según ha informado el diario chino 'Global Times'.

Trump anunció el martes una prórroga del acuerdo de alto el fuego temporal con Irán --tras una petición en este sentido por parte de Pakistán, que está ejerciendo de mediador-- y sostuvo que las fuerzas estadounidenses habían interceptado un "regalo de China" a Teherán, en el marco de su citado bloqueo al estrecho de Ormuz.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Intel perdió 3.187 millones hasta marzo por atípicos, pero bate expectativas con sus previsiones

Intel perdió 3.187 millones hasta marzo por atípicos, pero bate expectativas con sus previsiones

Merz dice que la UE debe "arreglárselas" con el dinero que hay y avisa de que tendrá que redefinir prioridades

Merz dice que la UE debe "arreglárselas" con el dinero que hay y avisa de que tendrá que redefinir prioridades

Àngel Llàcer presenta 'Una fiesta de muerte', un Cluedo con famosos "cuidado y glamuroso": "Es como una película"

Àngel Llàcer presenta 'Una fiesta de muerte', un Cluedo con famosos "cuidado y glamuroso": "Es como una película"

Casa Caridad reúne a 200 empresarios valencianos en el Encuentro Empresas con Valor para impulsar el impacto social

Casa Caridad reúne a 200 empresarios valencianos en el Encuentro Empresas con Valor para impulsar el impacto social

España registra el mayor aumento por muerte súbita en Europa, un 3,3% anual en una década

Infobae