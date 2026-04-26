Israel condena "en los términos más enérgicos" tiroteo que obligó a la evacuación de Trump

Jerusalén, 26 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, condenó este domingo "en los términos más enérgicos posibles" el tiroteo que se registró anoche en el hotel donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaba junto con la primera dama y varios miembros de su Gobierno en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

"Condeno el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Trump, y felicito a las fuerzas de seguridad estadounidenses por su rápida actuación para neutralizar al atacante. Tolerancia cero ante la violencia política", escribió Saar en una publicación en X.

En dicho 'post' también añadió que "Israel apoya incondicionalmente a Estados Unidos y al presidente Trump".

El director del FBI, Kash Patel, indicó este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel de Washington donde estaba cenando Trump y obligó a que el mandatario fuera evacuado, portaba un arma larga al ser detenido por el Servicio Secreto presidencial.

Aunque no existe confirmación oficial, varios medios aseguran que el tirador es un varón de 31 años llamado Cole Allen que reside en Torrance, en el estado de California.

El propio Trump compartió en la red Truth Social imágenes del hombre arrestado, entre ellas, una fotografía en la que se le ve esposado en el suelo del hotel.

El presidente y el resto de altos cargos fueron evacuados del salón donde se celebraba la cena tras escucharse tres o cuatros disparos que resonaron fuera de esa sala, según contó un periodista de EFE que se encontraba en la gala, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, Melania Trump. EFE