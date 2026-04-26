Araqchí volverá hoy a Pakistán con parte de su delegación que fue a Teherán para consultas

Teherán, 26 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, regresará este domingo a Pakistán al concluir su visita a Omán, junto con parte de su delegación que volvió a Teherán ayer para realizar consultas, según informó la agencia IRNA.

El medio estatal reportó esta madrugada que de acuerdo con la planificación anunciada por el Ministerio de Exteriores, Araqchí tiene previsto regresar a Islamabad al finalizar su visita a Mascate y antes de viajar a Moscú.

IRNA indicó además que parte de su delegación, que regresó a Teherán ayer para consultas y obtener las instrucciones necesarias sobre cuestiones relacionadas con el fin de la guerra, se reunirá con Araqchí en Islamabad el domingo por la noche.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó el sábado por la noche que en sus reuniones con las autoridades paquistaníes había presentado un “marco viable” para poner fin de forma definitiva a la guerra con Estados Unidos.

“Aún queda por ver si Estados Unidos es realmente serio respecto a la diplomacia”, afirmó Araqchí en la red social X después de abandonar Islamabad rumbo a Mascate.

Tras la salida del ministro iraní de la capital paquistaní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, afirmando que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados y que los iraníes pueden llamar a Washington cuando quieran.

Más tarde, Trump dijo que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Pakistán.

No obstante, el republicano señaló que la nueva propuesta de Teherán tampoco le satisface.