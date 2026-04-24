Lluvias, tormentas y olas pondrán mañana en aviso a seis CCAA, con las máximas en descenso en casi toda España

Lluvias, tormentas y olas pondrán este viernes en aviso a seis comunidades autónomas (CCAA), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las máximas bajarán en la Península y en Baleares, un descenso que será notable en el sureste peninsular.

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas se registrarán en Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Ciudad Real, Guadalajara y Toledo; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares; y Sur, Vegas y Oeste; e Ibérica Riojana. En Almería están en situación de riesgo por lluvia Almería, Granada y Málaga.

AEMET ha avanzado que la inestabilidad predominará en gran parte del interior peninsular por la llegada del aire frío en altura. Por ello, prevé abundante nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas generalizados. Durante la madrugada, espera que continúen las precipitaciones en el norte Extremadura, la Comunidad de Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha y que se extiendan hacia la meseta norte.

En la segunda mitad del día, pronostica que se registrarán chubascos fuertes acompañados de tormenta y de posible granizo en Castilla y León, norte y oeste de Castilla-La Macha, La Rioja y Madrid. Con menor probabilidad, podrían darse en otros puntos de la meseta sur, centro y este de Andalucía, sur de la Comunidad Valenciana y otras zonas montañosas del norte.

Mientras tanto, los cielos estarán despejados o con nubes altas en el noroeste de la Península y Baleares y nubosos en Canarias. Durante esta jornada, son posibles las brumas y los bancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad Valencia. De forma paralela, la calima irá remitiendo y desplazándose hacia el este peninsular.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha señalado que las máximas descenderán en la Península y en Baleares, de forma notable el sureste, y subirán en el noreste. Por otro lado, las mínimas ascenderán en la mitad occidental y bajarán en la oriental y en Baleares. En Canarias, se espera un ascenso de las máximas en medianías y cumbres de las islas más montañosas y pocos cambios en las mínimas.

Por lo demás, el pronóstico recoge un predominio del viento flojo y variable en el interior de la Península; del este, más intenso, en el tercio oriental. Además, dice que será flojo o moderado, del oeste en el Cantábrico y del norte en Galicia y en Canarias. Asimismo, podrían darse rachas muy fuertes de viento sur en el interior del País Vasco y en la vertiente cantábrica de Navarra durante la madrugada.