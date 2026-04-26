Magyar viaja el miércoles a Bruselas para tratar con Von der Leyen la descongelación de los fondos para Hungría

El próximo primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha anunciado que viajará este próximo miércoles a Bruselas para tratar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la descongelación de 17.000 millones de euros en fondos comunitarios que corresponden a su país, bloqueados como consecuencia de la deriva antidemocrática del gobierno del primer ministro saliente Viktor Orbán, derrotado por Magyar en las elecciones del 12 de abril.

En un mensaje publicado en redes sociales, Magyar ha explicado que la naturaleza de estas conversaciones con Von der Leyen tendrá un carácter "informal" aunque ha añadido que su intención es la de actuar sin prisa pero sin pausa porque "no hay tiempo que perder".

El pasado día 19 de abril, Magyar se reunió con una delegación de la Comisión Europea que ha visitado Budapest a la que ha trasladó su voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos y la necesidad de liberar los fondos comunitarios retenidos.

Parte del dinero húngaro está congelado por el procedimiento de condicionalidad que frena el pago de fondos europeos si existe el riesgo de que sean empleados para políticas que atenten los intereses de la Unión o vayan en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho. Bruselas considera que las reformas de Orbán pusieron en riesgo la independencia judicial en el país y que atentaron contra libertades de colectivos vulnerables como la infancia o el LGTBIQ.