El festival AI Movie Awards reúne en Magaluf a creativos de Corea del Sur, Colombia, Estados Unidos y toda Europa

El festival AI Movie Awards ha reunido en Magaluf (Calvià) a profesionales y creativos procedentes de Corea del Sur, Colombia, Estados Unidos y buena parte de los países de Europa.

La primera edición del evento, ha indicado el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado, ha supuesto "un hito internacional en la intersección entre tecnología y narrativa".

Uno de los momentos destacados ha sido el panel de expertos que ha contado con la participación de figuras como Fab Morvan y el productor de Hollywood Tommy Harper.

El debate se ha centrado en el aspecto artístico y autoral de la tecnología y llegó al consenso de que "la esencia de la creación reside en la sensibilidad humana y en el propósito del narrador" pese al "poder" de la inteligencia artificial.

"Es una gran satisfacción ver la movilización que ha generado un evento de este calibre. Existe una curiosidad inmensa sobre la IA y estamos viviendo un cambio de paradigma histórico en la industria cinematográfica. Para nosotros, esto es una oportunidad de oro para Mallorca: queremos que la isla se posicione como un verdadero hub de innovación donde el futuro del cine se piense y se cree hoy mismo", ha dicho el director del festival, Federico Luglio.