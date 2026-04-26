Egipto, Arabia Saudí y Kuwait condenan el ataque que forzó la evacuación de Trump

El Cairo, 26 abr (EFE).- Egipto, Arabia Saudí y Kuwait condenaron este domingo el tiroteo registrado anoche en el hotel donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con la primera dama y varios miembros de su Administración, y se solidarizaron con el mandatario estadounidense.

"Condeno enérgicamente este acto criminal y reitero nuestro rechazo categórico a toda forma de violencia política y terrorismo, que representan una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de las sociedades", dijo en su cuenta de X el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi.

Además, expresó su "profundo alivio" de que Trump se encuentre en buen estado y le deseó "que continúe gozando de buena salud y bienestar", al tiempo que extendió sus deseos de "seguridad, estabilidad y prosperidad" a Estados Unidos.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí manifestó en un escueto comunicado su "solidaridad" con EE.UU. y reafirmó su "rechazo a todas las formas de violencia".

En este sentido, Kuwait también condenó el "intento de asalto armado" contra Trump, recordó que Estados Unidos es un "país amigo" y expresó su solidaridad con Washington, de acuerdo con otro comunicado del Ministerio de Exteriores de la pequeña nación del golfo Pérsico.

El incidente ocurrió en la noche del sábado (hora de Estados Unidos) durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en un céntrico hotel de la capital estadounidense.

El Servicio Secreto evacuó a Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno estadounidense del salón donde se celebraba la cena tras escucharse disparos. EFE