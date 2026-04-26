Trump destituye a los 24 integrantes de la Junta Nacional de Ciencias de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destituido a los 24 miembros de la Junta Nacional de Ciencias de EEUU, uno de los principales organismos encargados de asesorar a la Administración y al Congreso en materia de política científica nacional.

El despido ha sido comunicado a los integrantes de la junta en un correo electrónico recogido por el diario 'Washington Post' y la revista 'Science', y confirmado a este último medio por uno de los afectados, el físico Keivan Stassun.

En el correo, firmado por la asesora de Personal de la Casa Blanca, Mary Sprowls, los miembros de la junta son informados "en nombre del presidente Donald J. Trump" que su cargo queda "rescindido con efecto inmediato".

Los miembros de la junta también supervisan las actividades y el presupuesto aproximado de 8.700 millones de euros de su agencia matriz, la Fundación Nacional para la Ciencia.

La Comisión de Ciencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos también ha recibido la información de estos despidos. Una de las principales representantes demócratas de la comisión, la congresista por California Zoe Lofgren, ha condenado en un comunicado "la última estupidez de un presidente que sigue perjudicando la ciencia y la innovación estadounidense", en referencia a Trump.

Lofgren se ha preguntado si la intención última de Trump es la de "llenar la junta con simpatizantes del movimiento MAGA", en referencia a la ideología ultranacionalista y escéptica que vertebra la Administración Trump, "mientras deja el liderazgo científico en manos de los adversarios" del país. "Una auténtica payasada", ha zanjado la congresista.