Naciones Unidas condena la presunta suspensión temporal de la Liga Tunecina por los Derechos Humanos

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado la presunta orden del Gobierno tunecino de suspender durante un mes las actividades de la Liga Tunecina por los Derechos Humanos, cuyos responsables aseguraron el viernes que habían recibido notificación formal de la misma aunque las autoridades no han hecho ningún comentario público al respecto.

"La decisión de suspender a la Liga Tunecina por los Derechos Humanos es sumamente preocupante", lamenta la oficina de Volker Turk, porque "afecta a la asistencia legal y social crucial a las víctimas, los derechos de las mujeres, el trabajo en materia de desigualdades sociales y económicas, y la supervisión de los Derechos Humanos, incluso en los centros de detención".

La Liga desempeñó un papel crucial durante la etapa del diálogo nacional después de la revolución de 2011, germen de la Primavera Árabe, y sus esfuerzos la hicieron acreedora, junto a otras tres ONG, del Premio Nobel de la Paz 2015.

En los últimos meses, sin embargo, varias organizaciones han denunciado un incremento de la presión sobre ONG, opositores y periodistas en un contexto marcado por la concentración de poderes en manos del presidente, Kais Saied, desde 2021, cuando suspendió el Parlamento y comenzó a gobernar por decreto.

En paralelo, se han producido otras medidas contra entidades destacadas, como la suspensión de asociaciones como Mujeres Democráticas o el Foro de Derechos Económicos y Sociales, mientras que organizaciones internacionales alertan de una deriva restrictiva en libertades públicas.

Para la ONU, "estas suspensiones contribuyen a crear un clima de intimidación y conllevan el riesgo de generar graves efectos disuasorios sobre el ejercicio de la libertad de asociación, reunión y expresión, así como sobre la participación en los asuntos públicos".