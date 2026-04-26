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Fallece en Buenos Aires el cineasta argentino Adolfo Aristarain a los 82 años

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Madrid, 26 abr (EFE).- El cineasta argentino Adolfo Aristarain falleció este domingo en Buenos Aires a los 82 años, según informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Muy ligado a España, donde vivió durante siete años y rodó algunas de sus películas, Aristarain recibió dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine.

El autor de 'Un lugar en el mundo' (Goya a Mejor Película Iberoamericana) o 'Lugares comunes' (Goya a Mejor Guion Adaptado) recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine correspondiente a 2024.

Según destaca la Academia de Cine española, fue un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas.

Asistió en la dirección al cineasta Mario Camus, y también a cineastas como Vicente Aranda, Sergio Leone,​ Lewis Gilbert, Gordon Flemyng o Sergio Renán.

Trabajó con actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

El autor de 'Tiempo de revancha', 'Un lugar en el mundo', 'La ley de la frontera', 'Martín (Hache)', 'Lugares comunes' y 'Roma' -su última producción- fue el primer director argentino que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine. EFE

(foto)

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