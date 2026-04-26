Al menos 14 muertos en ataques israelíes en Líbano

Al menos 14 personas han muerto en ataques israelíes en el sur de Líbano, según el balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad libanés. Desde el 2 de marzo se han contabilizado 2.509 muertos y 7.755 heridos.

"Los ataques israelíes sobre el sur de Líbano han resultado hoy, 26 de abril, en la muerte de 14 personas, incluidos dos menores y dos mujeres, y 37 heridos, incluidas tres mujeres", ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad.

Los ataques se han producido al sur, pero también al norte del río Litani, donde las Fuerzas Armadas de Israel han ordenado la evacuación forzada de siete municipios.

En Kefar Tebnit ha sido alcanzada una cafetería y en Zautar el Charkiyé un bombardeo de la aviación israelí ha destruido dos lugares de culto musulmanes. Incluso antes de la orden de evacuación forzosa Israel había bombardeado la zona con ataques como el de un dron que ha causado varias víctimas mortales en Zautar el Charkiyé.

La evacuación forzosa ha provocado la huida de cientos de personas y enormes retenciones en las carreteras que comunican la zona con la ciudad de Sidón.

Otras zonas del sur del Líbano también sufrieron bombardeos, como Burj Qalauiyé, donde tres rescatistas han resultado heridos leves. También ha habido ataques en Safad el Batij, Frun, Deir Antar, Tulín, Nabatiyé el Fauqa.