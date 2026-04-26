Obispo nicaragüense muy crítico con Ortega llama "ladrones y bandidos" a los "dictadores"

San José, 26 abr (EFE).- El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez, muy crítico con el Gobierno que copresiden en Nicaragua los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, llamó este domingo "ladrones y bandidos" a "los dictadores y sus secuaces que se disfrazan de políticos pero que, en realidad, son delincuentes y criminales".

"Hoy son muy peligrosos, pues, de modo blasfemo, interpretan sus abusos, actos de corrupción e injusticias como una bendición de Dios", reprochó el jerarca católico, quien está exiliado desde hace siete años, en su homilía desde una iglesia de los Estados Unidos.

"También son muy cínicos, pues hablan continuamente de paz mientras mantienen estructuras opresoras que obligan al pueblo a no tener iniciativa ni libertad", continuó el obispo auxiliar de Managua, a quien el fallecido papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad.

Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.

Además, el Gobierno sandinista es acusado por organizaciones internacionales y nacionales de violar los derechos humanos de los nicaragüenses, y de coartar la libertad religiosa, de asociación, de reunión, y la de prensa y expresión.

En su homilía, el obispo nicaragüense pidió a los católicos cuidar "el redil social en el que vivimos, porque, como pueblo, también nos vemos amenazados por ´ladrones y bandidos´ que solo vienen a robar, matar y hacer daño".

Explicó que en tiempos de Jesús, los "ladrones y bandidos" eran los jefes religiosos de Israel que trataban con desprecio al pueblo, que en su mayoría era gente sencilla y pobre, muchas veces sin acceso a la educación o descarriados moralmente, así como "los líderes mesiánicos que engañaban a la gente, ilusionándola con falsos mensajes de liberación".

"Hoy los ´ladrones y bandidos´ son los poderosos que se adueñan de la libertad y del futuro de los pueblos; los dictadores y sus secuaces que se disfrazan de políticos pero que, en realidad, son delincuentes y criminales", enfatizó.

Aseguró que a estos “ladrones y salteadores” se opone Jesús, quien, por su lado, "no viene a quitarnos la libertad, sino a liberarnos de todo lo que nos condiciona y oprime; Él no oscurece nuestra conciencia, sino que la ilumina; Él no nos arrebata nuestros gozos auténticos, sino que los multiplica".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria". EFE