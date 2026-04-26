ONG advierte de necesidad de que haya orden en transición energética de países extractores

Santa Marta (Colombia), 26 abr (EFE).- La gerente para Colombia de la ONG Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés), Juliana Peña, advirtió este domingo de la necesidad de que los países productores de petróleo, gas natural y carbón hagan una transición energética ordenada.

"Un tema que en este momento es muy importante es cómo los países productores de petróleo, de carbón, de gas pueden hacer una ruta de salida progresiva, ordenada y planeada para salir de estos combustibles y generar la transición energética", expresó Peña a EFE.

Peña, que participa en la ciudad caribeña de Santa Marta en la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, consideró importante entender que las regiones productoras de hidrocarburos serán "las primeras impactadas por la salida de los combustibles fósiles, porque dependen de esos ingresos".

"Entonces, es importante presentar la necesidad de que sean priorizadas para planear y anticiparse a ese escenario futuro que puede ser mucho más cercano de lo que nosotros pensamos", añadió Peña.

Esta conferencia, organizada por Colombia y Países Bajos, comenzó el viernes pasado y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países.

También asisten académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral.

En ese sentido, Peña valoró que estos actores estén "expresando sus necesidades, sus prioridades" y señaló que organizaciones como la suya recogen "esas voces", para "construir conjuntamente mecanismos concretos para una hoja de ruta que pueda dar la línea en el corto, en mediano y en el largo plazo para salir de los combustibles fósiles".

"Lo que nosotros hemos visto es que es fundamental tener una política de estado, una política de largo plazo que supere los periodos de gobierno y que dirija al país de manera constante hacia una meta final, que tiene que ser disminuir la dependencia de estos combustibles fósiles", explicó.

En este proceso, opinó la experta, es necesario que se tengan en cuenta "criterios de equidad y de justicia, cómo se ve la justicia en los territorios y esto pasa por discusiones sobre la diversificación económica", que están teniendo diversas organizaciones en la conferencia de Santa Marta.

Esto, explicó, los ha llevado a dialogar sobre cómo "estos territorios disminuyen esa dependencia de una economía extractiva y en empiezan a diversificar su economía".

"También estamos discutiendo los escenarios de cierre, por ejemplo, de proyectos petroleros y qué va a implicar en el territorio en términos ambientales, sociales y de empleo, que son tan importantes y hay una preocupación sobre cómo se pueden reemplazar esos empleos", añadió.

La organización española Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) afirmó que la conferencia de Santa Marta supone una oportunidad "crítica para cerrar la brecha entre ambición climática y ejecución, en un contexto donde el margen para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados se está agotando rápidamente".

En su opinión, es necesario "eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, evitar nuevas licencias de exploración y producción y acelerar el despliegue de energías renovables y medidas de eficiencia energética".

Por eso, en la línea de lo planteado por la representante de NGRI, considera clave desarrollar hojas de ruta nacionales para la transición energética, así como "estrategias de diversificación económica en países productores". EFE

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