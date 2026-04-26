Al menos 6 heridos tras incendiarse motor de un avión de Swiss al despegar de Nueva Delhi

Nueva Delhi, 26 abr (EFE).- Al menos seis personas resultaron heridas en la madrugada del domingo después de que un avión de la aerolínea suiza Swiss tuviera que evacuar a sus pasajeros durante el despegue en el aeropuerto de Nueva Delhi por un problema en uno de los motores que se incendió.

El vuelo LX147 con destino a Zúrich tuvo un problema en uno de los motores poco después de la 01:00 hora local (19:30 GMT del sábado).

Según informó la aerolínea a medios locales, "se produjo un problema con uno de los motores. La tripulación abortó el despegue y, tras evaluar la situación, decidió, por precaución, evacuar la aeronave", con más de 200 pasajeros a bordo.

"Seis pasajeros están recibiendo atención médica; la tripulación resultó ilesa", añadió.

El aeropuerto de Nueva Delhi informó en X que se ejecutaron los protocolos de seguridad y que "las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas". EFE