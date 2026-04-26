Agencias

El Ejército israelí asesina a cuatro gazatíes en varios ataques a lo largo de la Franja

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Gaza, 26 abr (EFE).- Cuatro gazatíes han muerto en varios ataques perpetrados por el Ejército israelí en la ciudad de Gaza (centro de la Franja) y en Jan Yunis (sur), informaron este domingo fuentes del Hospital Al Shifa y del Hospital Nasser.

De acuerdo a la información emitida por Al-Shifa, recibieron los cuerpos de tres gazatíes en las últimas horas: dos de ellos -de la misma familia- murieron en un ataque con drones mientras se desplazaban en una moto en el barrio de Al Zaytoun, al sureste de la ciudad de Gaza; y un tercero fue abatido por Israel en la localidad de Al Mughraqa.

Los dos primeros fallecidos eran Mohammed Riyad Al Ashqar y Mohammed Ziad Al Ashqar, mientras que no ha sido posible identificar al tercer cadáver por el momento, según Al Shifa.

Asimismo, una mujer, Huda Juma Ramadan Al Attar (40 años) murió por disparos del Ejército israelí en la zona de Al Maslaj Al Turki, al sur de Jan Yunis, después de haber sido trasladada a un hospital de campaña de la Cruz Roja Internacional y luego al Hospital Nasser.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos ataques.

Además, fuentes médicas del hospital Al Shifa informaron de que una persona falleció este domingo a causa de las heridas recibidas en otro ataque israelí ocurrido ayer en el barrio de Sheij Radwan, al noroeste de ciudad de Gaza.

El Ministerio de Sanidad de Gaza elevó hoy a 811 los asesinados por fuego israelí desde la tregua firmada el 10 de octubre de 2025 entre IUsrael y Hamás, con 15 nuevos fallecidos entre el viernes y el sábado por ataques de Israel en varias zonas de la Franja.

En ese mismo periodo, al menos 2.278 personas han resultado heridas por ataques israelíes, según Sanidad gazatí. EFE

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