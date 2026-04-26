El tipo efectivo de IRPF escala en 2025 y supera por primera vez el 15%

El tipo efectivo del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se situó en 2025 por primera vez por encima del 15%, debido a las subidas de las retribuciones salariales y de las pensiones medias.

El informe de recaudación anual de 2025, publicado por la Agencia Tributaria, refleja que, en 2025 los ingresos por el IRPF sumaron 142.466 millones, lo que implicó un aumento del 10,1%, tasa que supera en dos puntos y medio el 7,6% alcanzado en 2024.

El hecho de que los ingresos en 2025 crecieran a un ritmo mayor que en 2024, a pesar de que tanto las rentas como el tipo medio crecieran a tasas más bajas que un año antes se debe a dos factores: de una parte en 2025 se ingresó el resultado de la declaración anual de 2024, que tuvo un incremento notable (un 26%); de otra parte está la incidencia de los impactos normativos y de gestión, que en 2024 tuvieron un efecto negativo en la recaudación de casi tres veces mayor al de 2025.

En el informe, la Agencia Tributaria desglosa el tipo efectivo del IRPF, es decir la cantidad real que los contribuyentes entregan a Hacienda. En 2025, el tipo efectivo sobre las rentas brutas de los hogares aumentó un 3,5% en 2025 (frente al crecimiento del 4,1% de 2024), hasta situarse en máximo de 15,12% de media.

LAS RENTAS BRUTAS DE LOS HOGARES CRECEN UN 7,2%

Las rentas brutas de los hogares crecieron a 970.728 millones en 2025, un 7,2% más, casi dos puntos por debajo del 8,9% de 2024, pero enlazando ya cuatro años con un incremento medio del 7,9%.

Las rentas asociadas a las ganancias patrimoniales no sujetas a retención mantuvieron un fuerte dinamismo en 2025, pero el resto de las fuentes de renta moderaron su crecimiento, siendo la desaceleración especialmente intensa en las rentas vinculadas al capital mobiliario, tras los fuertes incrementos alcanzados los años previos impulsados por la evolución de los tipos de interés. Sin estas rentas, la desaceleración de las rentas de los hogares sería de tan solo seis décimas.

En concreto, el informe refleja que las rentas del trabajo se impulsaron un 6,2% en 2025 a 798.860 millones, mientras que las rentas del capital crecieron un 14,2%, con 108.118 millones.

CRECEN LAS RENTAS POR INMUEBLES ARRENDADOS

Dentro de estas últimas, las vinculadas a capital mobiliario moderaron su crecimiento del 46% del 2024 al 2% de 2025, hasta 31.541 millones, al tiempo que las obtenidas por inmuebles arrendados se alzaron un 7,9%, con 34.917 millones.

Las ganancias patrimoniales, por su parte, se impulsaron un 32,6%, hasta 41.660 millones y las rentas de la empresa y otras crecieron un 8,6%, con 63.750 millones.

EL TIPO EFECTIVO SOBRE RENTA Y GASTO CRECE A 16,2%

En conjunto, se estima que el tipo medio efectivo sobre la renta y el gasto creció un 2,9% en 2025, hasta situarse en el 16,2%, y tras haber crecido un 3,9% en 2024.

La subida de los tipos procede, principalmente, de la recuperación iniciada en 2024 de los tipos en el IVA de la electricidad, gas y alimentos y en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, a lo que hay que añadir la subida de tipos en 2025 en las labores del tabaco. A estas subidas derivadas de los cambios normativos, se suma el aumento de los tipos asociados a las rentas del trabajo, como consecuencia de las mayores rentas medias.