Países árabes e islámicos piden que Irak impida ataques de milicias proiraníes a Kuwait

El Cairo, 25 abr (EFE).- Los países árabes e islámicos se solidarizaron este sábado con Kuwait contra los ataques con drones que milicias iraquíes alineadas con Irán lanzan al vecino del sur de Irak, y exigieron que el Gobierno de Bagdad "asuma sus responsabilidades" e impida esas acciones.

En este sentido se expresaron Arabia Saudí y Egipto, así como la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), la Liga de Países Islámicos, integradas por 57 Estados, y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), después de que dos drones "procedentes de Irak" provocaran este viernes daños materiales en dos puestos fronterizos de Kuwait.

El ministerio de Exteriores saudí "recalcó el categórico rechazo a la violación de la soberanía de los Estados y al intento de amenazar la seguridad y la estabilidad de la región", y exigió que "el Gobierno iraquí responda con responsabilidad a estas amenazas contra los Estados del Golfo".

Posición similar expresó Exteriores de Egipto al destacar en un comunicado que "la seguridad de Kuwait es parte integral de la seguridad nacional de Egipto".

Por su parte, la OCI y la alianza económica y política del CCG, compuesta por Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Omán, además de Kuwait, reiteraron su "apoyo a todas las medidas que adopte Kuwait para preservar su soberanía, seguridad y estabilidad".

El ataque del viernes fue el último de una serie de agresiones con drones y proyectiles atribuidas a milicias iraquíes proiraníes contra Kuwait y otros miembros del CCG, así como contra intereses estadounidenses en Irak, en respuesta a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero contra la República Islámica.

Esas acciones causaron la muerte de varias personas e importantes daños en instalaciones civiles, en particular de energía, por lo que el Gobierno kuwaití convocó en varias ocasiones durante marzo y abril al encargado de negocios iraquí para protestar y responsabilizó a Bagdad de los ataques por ser lanzados desde territorio iraquí.

Sin embargo, y pese a la tregua de dos semanas anunciada el 8 de abril por el presidente de EE.UU, Donald Trump, y prorrogada de forma indefinida el pasado miércoles, Kuwait denunció haber sido blanco en varias ocasiones durante el alto el fuego de ataques con drones procedentes de Irak.

El Gobierno de Bagdad, presionado cada vez más por EE.UU para que restrinja las actividades agresivas de las milicias proiraníes, ha confirmado en varias ocasiones su neutralidad en la guerra y su rechazo al uso de su territorio para atacar a países vecinos.

Asegura, no obstante, que las milicias acusadas están integradas en las Fuerzas de Seguridad iraquíes, en alusión a la Movilización Popular, formada por numerosos grupos chiíes proiraníes, como Kata'ib Hizbulá, Kata'ib Sayyid al Shuhada y Al Nujaba, que Washington considera terroristas. EFE