El Reina Sofía archiva la investigación por la expulsión de mujeres con banderas israelíes al no hallar infracción

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha archivado la investigación interna abierta tras el incidente ocurrido con tres visitantes que portaban banderas de Israel y estrellas de David en sus instalaciones el pasado 14 de febrero de 2026, al determinar que "no existen indicios de conductas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, ni irregularidades en la actuación del personal propio ni del servicio de seguridad externo".

Así lo traslada el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras la pregunta del PP sobre las responsabilidades entre profesionales que "hostigaron y expulsaron a los turistas" y si la pinacoteca cuenta con "información suficiente para esclareces qué hechos acaecieron y por qué motivos".

Según el Ejecutivo, el Área de Seguridad del Museo elaboró un informe preliminar el 25 de febrero y, un día después, la institución acordó la apertura de un período de información previa conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Tras la finalización de este proceso, el 2 de marzo de 2026, una vez analizados los informes y testimonios recabados, se concluyó que no existen indicios de conductas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, ni irregularidades en la actuación del personal propio ni del servicio de seguridad externo. En consecuencia, se acordó el archivo de las actuaciones al no apreciarse pruebas de una posible infracción.

El incidente se conoció por un vídeo compartido por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), en el que se ve cómo un vigilante de seguridad insta a tres mujeres con banderas israelíes a marcharse u ocultar sus símbolos argumentando que "hay público que se está molestando".

El Reina Sofía manifestó de manera "inequívoca" su compromiso con la igualdad, libertad religiosa y la tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia o discriminación relacionada con el antisemitismo. La pinacoteca defendió que el personal del Museo está "altamente" cualificado en materia de derechos fundamentales, de gestión de conflictos y de prevención de cualquier tipo de discriminación.