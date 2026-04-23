Changan Group avanza en la estrategia global con el marco "1+4+4+5", apuntando a 600 mil millones de yuanes en ingresos para 2030

PR Newswire

CHONGQING, China, 22 de abril de 2026

El Grupo establece seis grandes saltos y cinco objetivos de duplicación, con 600.000 millones de yuanes en ingresos y 1,5 millones de ventas en el extranjero para 2030.

CHONGQING, China, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Changan Group celebró su Lanzamiento de Estrategia Global y Conferencia Global de Socios en Chongqing el 21 de abril de 2026, presentando su marco estratégico "1+4+4+5" a alrededor de 700 delegados. La estrategia refuerza y avanza el Plan Vast Ocean del Grupo, con una clara ambición: entrar en el top ten mundial de la automoción y alcanzar los 600.000 millones de yuanes en ingresos para 2030.

La estrategia "1+4+4+5" se basa en una visión: construir un grupo automotriz de clase mundial con competitividad global y tecnologías centrales de cosecha propia. Se compone de cuatro pilares empresariales: vehículos, componentes, servicios e industrias de ecosistemas de próxima generación; y cuatro prioridades de transformación: inteligencia, desarrollo ecológico, globalización e integración.

Guiado por una hoja de ruta de dos pasos y diez años, el Grupo apunta a cinco duplicaciones para 2030: ventas de vehículos de nueva energía (Nev), ventas de vehículos en el extranjero, ingresos totales, ganancias totales y valor de marca. Los objetivos específicos para 2030 incluyen 2.4 millones de ventas de Nev, 1.5 millones de ventas de vehículos en el extranjero, 600 mil millones de RMB en ingresos y 200 mil millones de RMB en valor de marca, lo que le da a Changan un lugar entre las 500 marcas más influyentes del mundo.

"Hoy estamos entrando en una nueva era notable moldeada por un cambio profundo y una oportunidad sin precedentes. Cada transformación crea las condiciones para una nueva generación de empresas de clase mundial. Changan Group seguirá comprometido con el codesarrollo y la prosperidad compartida, trabajando con nuestros socios de la industria con un propósito y una dirección, uno al lado del otro a medida que avancemos."— Zhu Huarong, presidente de Changan Group

Seis saltos importantes

Para impulsar la estrategia, Changan definió Seis saltos importantes, cada uno de los cuales representa un cambio medible:

El salto de experiencia marca un cambio desde la conducción inteligente de un solo dominio hacia la inteligencia de todo el vehículo impulsada por SDA Intelligence.

El Power Leap pasa de la energía tradicional a soluciones ecológicas y de alta eficiencia, esforzándose por alcanzar el pico de carbono para 2027.

El Scale Leap amplía el crecimiento de múltiples fuentes al duplicar las ventas de Nev y en el extranjero.

El Salto del Ecosistema pasa de "gran industria, pequeño ecosistema" a "gran industria, gran ecosistema".

El salto de sistema pasa de la gestión tradicional a la gobernanza global moderna.

El salto de valor impulsa la transición completa a una empresa de tecnología de movilidad inteligente y con bajas emisiones de carbono.

Globalización: tres planes principales

Bajo la estrategia, Changan avanza tres planes clave: el Plan Verde, el Plan Inteligente y el Plan Vast Ocean. Juntos, aceleran su evolución hacia un líder en tecnologías de movilidad inteligente con bajas emisiones de carbono.

El Plan Verde fortalece las principales tecnologías Nev e incorpora la sostenibilidad en todo el ciclo de vida del vehículo. El Plan Inteligente ofrece soluciones de movilidad inteligente ultraseguras.

El plan Vast Ocean impulsa la globalización industrial y de marca integral, guiada por el desarrollo a largo plazo, la localización, la sistematización y los principios ASG integrados.

Fundaciones

La estrategia se basa en bases sólidas. En 2025, Changan Group vendió 2,913 millones de vehículos, un 8,5 % más interanual, con ventas de Nev superiores a 1,1 millones de unidades. Ha ocupado el primer lugar en la evaluación del Centro Nacional de Tecnología Empresarial de China durante 14 años consecutivos. Su equipo global de I + D de 24.000 personas posee 20.935 patentes (71 % patentes de invención) y contribuyó a 408 estándares de la industria.

Changan opera en 118 países a través de 1.124 puntos de venta, con 22 bases de fabricación en el extranjero y 350.000 unidades de capacidad anual. En marzo de 2026, logró ventas mensuales en el extranjero de más de 100 000 unidades por primera vez. Con un progreso sólido y objetivos claros, Changan Group avanza constantemente hacia sus ambiciones globales para 2030.

Sitio web: www.globalchangan.comX (Twitter): @globalchangan Instagram, Facebook, Youtube y TikTok: @changanautomobile

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FUENTE Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.