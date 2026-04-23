México afirma que no redujo presupuesto a seguridad en zona arqueológica de Teotihuacán

Ciudad de México, 22 abr (EFE).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México sostuvo este miércoles que “no se redujo el recurso destinado a la seguridad de las zonas arqueológicas”, luego de que el Sindicato Nacional de Restauradores (SINAR) emitiera un comunicado denunciando los recortes presupuestales en el contexto del tiroteo mortal ocurrido en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, en el centro de México.

“El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa que no se redujo el recurso destinado a la seguridad de las zonas arqueológicas y los museos bajo su resguardo en el presupuesto del presente año”, detalló la dependencia en un comunicado compartido en su cuenta de X.

Sin precisar el monto destinado únicamente a la zona arqueológica de Teotihuacán, donde el lunes un joven de 27 años provocó la muerte de una turista canadiense, el INAH afirmó que, en materia de vigilancia, se cuenta con “más recursos que en 2025”.

Explicó que “el presupuesto original de 2026 para servicios de vigilancia fue de 188,7 millones de pesos (unos 10,8 millones de dólares), el cual se amplió y actualmente es de 296,7 millones de pesos (unos 17 millones de dólares), “superior a lo ejercido el año pasado”.

También argumentó que, a partir de este miércoles, fecha en la que abrió de nuevo sus puertas este sitio arqueológico, “la operación y protocolos se reforzaron con personal especializado del instituto, en coordinación con la Guardia Nacional y de los tres niveles de gobierno”.

La respuesta por parte del INAH se da luego de la publicación de un comunicado por parte del SINAR en el apuntó que el tiroteo mortal, ocurrido en Teotihuacán “no es un hecho aislado”, sino que es consecuencia de años de desatención presupuestal”.

“La reducción sostenida del presupuesto ha significado menos plazas de custodia, equipo de revisión retirado o desuso en los accesos, áreas de conservación y mantenimiento sin insumos, y compromisos laborales incumplidos”, aseguró el sindicato.

El lunes, un tiroteo en la Pirámide de la Luna provocó la muerte de una canadiense en la zona arqueológica de Teotihuacán, lo que también dejó un saldo de 13 lesionados de distintas nacionalidades.

Según las autoridades, el atacante, identificado como Julio César Jasso, planeó el tiroteo de forma solitaria inspirado en agresiones violentas en otros países. EFE