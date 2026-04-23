Corea del Norte y Rusia finalizan conexión de un puente entre creciente acercamiento

Seúl, 23 abr (EFE).- Corea del Norte y Rusia han finalizado las obras para conectar ambos tramos del puente que unirá sus territorios de cara a su apertura "lo antes posible", afirmó este jueves la agencia de noticias norcoreana KCNA, en medio del creciente acercamiento entre Pionyang y Moscú.

Los trabajos finalizaron el martes, según KCNA, que afirmó que este importante proyecto está destinado a "reforzar y fortalecer la infraestructura vital para la cooperación económica" bilateral.

La agencia estatal norcoreana añadió que ambos países están "trabajando intensamente" para finalizar e inaugurar lo antes posible el puente vehicular, que permitirá cruzar sobre el río Tumen la frontera terrestre de apenas 20 kilómetros que ambos países comparten.

Las obras de tendido del puente comenzaron en marzo de 2025, y el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que el puente se abrirá este mismo año.

Al puente se suma la reanudación de los vuelos y la comunicación ferroviaria con Pionyang el año pasado, aunque según afirmaron este mes medios rusos, la conexión aérea entre Moscú y Pionyang no ha logrado la ocupación deseada.

Rusia y Corea del Norte han reforzado su cooperación desde el comienzo de la guerra de Ucrania, durante la cual Pionyang ha suministrado a Moscú armamento y tropas. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología rusa.

Esta misma semana, el ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, acordó reforzar la cooperación policial con su homólogo norcoreano, Pang Tu-Sop, en una reunión bilateral mantenida en Pionyang. EFE