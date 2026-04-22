Agencias

Presidente de Perú recomienda dejar compra de aviones a próximo Gobierno y niega tensiones

Guardar

Lima, 22 abr (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, insistió este miércoles en su decisión de recomendar que el próximo gobierno, que asumirá en julio próximo, sea el que decida la compra de aviones de combate y descartó una intención de confrontación con Estados Unidos al haber postergado la adquisición de un lote de F-16.

En un mensaje a la nación, Balcázar negó que haya mentido al país, como afirmó hace unas horas el renunciante ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien dimitió por este tema al igual que el ministro de Defensa, y repitió que lo que se está discutiendo es que "el próximo gobierno conozca las negociaciones".

"En ningún momento he tenido la intencionalidad de confrontación con Estados Unidos", dijo el mandatario, al tiempo de apuntar que amerita seguir teniendo "las mejores relaciones" con ese país. EFE

(foto)(video)

Últimas Noticias

El Gobierno boliviano anuncia que pagará indemnización de 105 millones de dólares a BBVA

Infobae

El C.Europa condena la pena de muerte para palestinos aprobada por el parlamento israelí

Infobae

Costa Rica, el país verde que enfrenta amenazas de tala, minería e incendios forestales

Infobae

Ultraderecha entra en dos gobiernos regionales españoles con pactos polémicos

Infobae

Pezeshkian condiciona unas negociaciones "auténticas" con EEUU al levantamiento del bloqueo a puertos iraníes

Pezeshkian condiciona unas negociaciones "auténticas" con EEUU al levantamiento del bloqueo a puertos iraníes