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El beneficio de Tesla aumentó un 17 % en el primer trimestre hasta 477 millones de dólares

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Washington, 22 abr (EFE).- El fabricante de vehículos eléctricos Tesla obtuvo un beneficio neto de 477 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que supone un aumento del 17 % interanual, impulsado por el crecimiento de ingresos y la mejora de márgenes.

La compañía dirigida por Elon Musk registró unos ingresos totales de 22.387 millones de dólares entre enero y marzo, un 16 % más que en el mismo periodo del año anterior, gracias principalmente al incremento de las entregas de vehículos y al fuerte crecimiento del segmento de servicios y otros negocios, que avanzó un 42 %. EFE

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