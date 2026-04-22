Expresidente de Costa Rica dice en Ecuador que la transición energética no debe polarizar

Quito, 22 abr (EFE).- El expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado (2018-2022), reconocido por su liderazgo en políticas de descarbonización, cambio climático y derechos humanos, aseguró este miércoles, en Ecuador, que la transición energética no debe convertirse en un proceso polarizante, sino en un acto de "entendimiento", "solidaridad" y "colaboración".

Además, sostuvo que Ecuador le da "mucha esperanza" por su papel como "gran compañero" en el impulso de políticas de conservación.

Durante su intervención en la III Kumbre de Sostenibilidad celebrada en la capital ecuatoriana, Alvarado defendió que las políticas climáticas deben volver a conectar con toda la sociedad y tener sentido "en cada mesa de cada hogar", y subrayó en que los cambios hacia la descarbonización solo serán viables si la ciudadanía entiende para quién son y cómo "son transformadoras".

Ante un variado y nutrido público, entre los que destacaron la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, Laura Melo; el exmandatario repasó los principales logros de su país, como la producción de cerca del 99 % de su electricidad a partir de fuentes renovables y la recuperación de la cobertura forestal del 20 % al 60 % en alrededor de 30 años.

Alvarado reivindicó, además, el plan de descarbonización de Costa Rica, presentado como una política pública integral con más de diez ejes de trabajo en sectores como transporte, electricidad, comercio, industria, residuos y agricultura, y afirmó que ese modelo llegó a influir incluso en la cuarta economía más grande del mundo, en referencia a California.

En materia de conservación marina, recordó que Costa Rica, Ecuador, Colombia y Panamá estuvieron entre los primeros países en anunciar ampliaciones de protección oceánica para avanzar hacia la meta global de conservar el 30 % de los océanos.

"Sí pueden coexistir el bienestar y el crecimiento económico con la sostenibilidad", destacó al explicar que la acción climática y políticas públicas enfocadas a la sostenibilidad, entre otros, pueden convertirse en motores de industrias verdes o ecoturismo.

Por su parte, la canciller de Ecuador aseguró que esta edición de la cumbre busca "transformar el diálogo en acciones concretas a favor del desarrollo sostenible" y dijo que la sostenibilidad "ha dejado de ser una opción para convertirse en un requisito ineludible" para la supervivencia y el éxito en el mercado global.

"La descarbonización no solo es necesaria, sino también económica y operativamente factible", señaló.

La cumbre, que se celebrará hasta este jueves 23 de abril en el Centro de Convenciones de Quito, también acogió una feria de entidades y empresas comprometidas con el medioambiente como las fundaciones Cóndor, Pachamama y Mateus, entre otras. EFE

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