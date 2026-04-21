Identifican a joven mexicano como autor de tiroteo en Teotihuacán con víctimas extranjeras

Ciudad de México, 20 abr (EFE).- El autor del tiroteo que dejó este lunes al menos dos muertos y 13 extranjeros lesionados en la zona arqueológica de Teotihuacán (centro de México) fue identificado como Julio César Jasso, de 27 años y residente de Ciudad de México, según informaron las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se trató de un solo agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, y señaló que la causa de su muerte será determinada mediante los protocolos correspondientes.

La identificación se realizó tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio, cuyos datos y fotografía coinciden con el hombre que aparece en los videos del tiroteo difundidos en redes sociales, según reportes de medios con información de autoridades locales.

Los datos y la fotografía de la credencial coinciden con el hombre que aparece en los videos del tiroteo difundidos en redes sociales.

El tiroteo ocurrió la mañana del lunes, en la Pirámide de la Luna, donde un sujeto armado abrió fuego contra visitantes desde una zona elevada en un momento de alta afluencia turística, lo que provocó escenas de pánico y una estampida.

Una turista canadiense murió en el ataque y el agresor fue hallado muerto posteriormente en el sitio, en un aparente suicidio, según reportes iniciales del Gabinete de Seguridad de México.

Entre los 13 lesionados extranjeros, hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso, de acuerdo con el gabinete.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni han dado a conocer más detalles sobre el perfil del agresor.

Versiones difundidas en redes sociales sugieren que el agresor pudo haber sido abatido por agentes de la Guardia Nacional, según videos, lo que no ha sido confirmado oficialmente.

Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026. EFE