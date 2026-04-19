CCOO y UGT se lanzarán este 1º de mayo a las calles de toda España con el foco en los salarios y la vivienda

CCOO y UGT se lanzarán este 1º de mayo a las calles de toda España para reivindicar mejoras salariales y defender el derecho a la vivienda, y todo ello en un contexto de precios al alza por la guerra en Irán, que ya disparó la inflación en marzo hasta el 3,4%, un punto por encima de la tasa de febrero.

Bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', los dos sindicatos llevarán este año su manifestación central del Día Internacional del Trabajo a Málaga, a sólo unas semanas de la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Así, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, estarán este año en la cabecera de la manifestación de Málaga capital y no en la habitual manifestación de Madrid.

CCOO y UGT convocan siempre para este día más de 70 en distintas localidades de toda España. Las reivindicaciones del año pasado se centraron en la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales y la reforma del despido.

Sin renunciar a ambas medidas, que no han logrado salir adelante todavía a pesar del empeño sindical y del Ministerio de Trabajo, los sindicatos reivindicarán este año la necesidad de subir los salarios, máxime ante el actual escenario inflacionista derivado del conflicto en Oriente Próximo, y el derecho a la vivienda.

Convencidos de que los derechos "no se regalan", sino que se conquistan y que "frente al ruido, el odio y la división", los trabajadores deben apostar por la unidad, los sindicatos volverán a llamar a los trabajadores a llenar masivamente las calles de toda España este 1º de mayo.

SALARIOS

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,92% en marzo, ligeramente por encima de la subida del 2,91% del mes anterior, pero casi cinco décimas por debajo del IPC de marzo, cuya tasa interanual se situó en el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024.

Tras 17 meses consecutivos con alzas superiores al 3%, en los tres primeros meses de 2026 se ha bajado de esta cifra.

Las organizaciones sindicales y patronales deberían negociar este año un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) tras vencer el pasado diciembre el pacto hasta entonces vigente, que recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

Aunque desde los sindicatos sostienen que están produciéndose contactos informales para un nuevo AENC, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido esta misma semana de que el contexto global y la incertidumbre en torno a la guerra en Irán son ahora mismo "un cepo" para la negociación de este acuerdo con la patronal CEOE.

Como elementos de fricción de cara a esta negociación, Sordo ha apuntado el "raca-raca" de los empresarios con el absentismo laboral o la negociación salarial.

En este sentido, ha reconocido que "es muy difícil cerrar un acuerdo de salarios o plantear incluso una franja" de subida salarial en el contexto actual de incertidumbre.

"Nadie está en disposición de hacer un acuerdo general de convenios si no sabes si la inflación se te puede ir a un 6%, un 7% o un 8% en verano", ha dicho Sordo, que cree que mientras no se estabilice medianamente la situación en Oriente Próximo y exista la garantía de que la energía, los combustibles y los fertilizantes no van a impulsar al alza la inflación, será "muy difícil" alcanzar un acuerdo en materia salarial con la CEOE a corto y medio plazo, es decir, antes del verano.

Eso sí, ha advertido de que esto no quiere decir que CCOO se vaya a quedar "de brazos cruzados". "Los convenios colectivos estaban registrando incrementos salariales por encima del 3% con inflaciones bastante por debajo del 3%, pero esto ha cambiado y desde el momento que esto ha cambiado, el sindicato va a tener que habilitar nuevas herramientas para fortalecer la posición de negociación en esos convenios colectivos", ha subrayado.

VIVIENDA

En cuanto a la vivienda, el 1º de mayo de este año se celebrará tan sólo unos días después del debate de convalidación en el Congreso del decreto que prorroga por dos años las condiciones de los contratos de alquiler.

De momento, el Gobierno no tiene atados suficientes apoyos para convalidar este decreto el próximo 28 de abril, aunque ha apurado hasta el último día la votación para que durante el mes que ha entrado en vigor, los inquilinos hayan podido instar a dicha prórroga.