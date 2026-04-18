Qalibaf atribuye a "errores estratégicos" la "derrota" de EEUU

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha apuntado a los "errores estratégicos" como causa de la "derrota" de Estados Unidos en la actual guerra abierta desde el 28 de febrero.

"Hemos luchado en una guerra asimétrica de tal forma que con nuestra estrategia y preparación hemos hecho retroceder al enemigo. El enemigo tenía dinero y recursos, pero no actuó correctamente en su estrategia. Han cometido errores en decisiones estratégicas", ha afirmado Qalibaf en una entrevista con la televisión pública iraní IRIB.

Sin embargo, ha advertido, "no hemos destruido al enemigo" porque "siguen poseyendo dinero y armas, pero estratégicamente han sido derrotados si lo comparamos con nosotros".

"Es evidente que tienen más dinero, materiales y recursos y por sus muchas agresiones por todo el mundo, también tienen más experiencia que nosotros. El régimen sionista, sirviente y agente de Estados Unidos en la región, también tiene una gran capacidad", ha reconocido.

Sin embargo, ha destacado que "estamos por delante en capacidad ofensiva y estrategia" y "lo hemos podido comprobar en el campo de batalla". Así, Qalibaf ha destacado que han dado a unos 180 drones, "una capacidad que no teníamos a nivel defensivo en la anterior guerra" de junio de 2025. "Todo esto ha pasado en solo unos pocos meses", ha resaltado.

Como ejemplo ha puesto el derribo reciente de un caza F-35 estadounidense, que "no es una coincidiencia". "Es una operación de dimensión técnica y estratégica. Con el misil que estalló cerca del aparato, el enemigo comprendió la capacidad que tenemos y la dirección en la que vamos", ha argumentado.

También se ha referido al "fracaso" de Estados Unidos en la destrucción de la capacidad aérea y de misiles, la destrucción de la Armada, "el lanzamiento de un ataque terrestre y la apertura del estrecho de Ormuz". "En todos estos (ámbitos), no han tenido éxito", ha subrayado.

En cuanto al alto el fuego en vigor en principio hasta el próximo miércoles, Qalibaf ha subrayado que están "totalmente preparados" para "responder con fuerza" si Estados Unidos comete "el más mínimo error".

Qalibaf ha reprochado a Washigton su intento de "venezuelizar Irán" con un "cambio de régimen" para "subastar nuestro petróleo, pero han fracasado".