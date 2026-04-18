El español Jon Rahm se mantiene de líder al final de la tercera ronda del LIV Golf

México, 18 abr (EFE).- El español Jon Rahm se repuso este sábado de un comienzo complicado para mantenerse en la cima al final de la tercera ronda de la sexta fecha del LIV Golf que se realiza en la Ciudad de México.

Rahm firmó una tarjeta de 67 golpes y un score acumulado de -14.

"Siempre aspiro a jugar mejor. Hoy jugué bien luego del hoyo cinco que me complicó y quizá en el siete que tuve algo de malo suerte, pero después creo que hice un gran trabajo, pero sé que puedo hacer mucho más", afirmó Rahm al final de la tercera ronda.

El segundo lugar de la jornada fue para el inglés Tyrrell Hatton, quien terminó con 66 golpes y un score acumulado de -12.

En la tercera posición se ubicaron el sudafricano Branden Grace, quien finalizó con 65 golpes y -11, y el norirlandés Tom McKibbin, 69 golpes y -11.

El líder de la temporada sufrió en el hoyo cinco en el que terminó con un double bogey, pero a partir de ahí consiguió cinco birdies que le permitieron poner distancia del inglés Tyrrell Hatton, a pesar de la consistencia que éste mostró en la jornada.

La buena jornada para el golf español la completaron David Puig y Josele Ballester, quienes acabaron en el quinto escalón junto a los estadounidenses Harold Varner III y Matthew Wolff, y el zimbabuense Scott Vincent.

Puig firmó una tarjeta de 62 golpes y un score de -9, -10 acumulado. David sumó ocho birdies y un eagle en el hoyo 16, su pero momento lo pasó en el hoyo cinco, con un bogey.

Ballester terminó con 5 golpes y un score de -6, -10 acumulado. Acumuló siete birdies y tuvo un bogey.

El joven madrileño de 23 años, Luis Masaveu, acabó décimo.

Masaveu tuvo un arranque agresivo con tres birdies, pero luego perdió ritmo; terminó con cuatro bogeys, dio 70 golpes.

En la prueba por equipos Legión XIII, del que es capitán Jon Rahm, se mantiene como líder con score acumulado de -38, le sigue Fireball GC, que lidera el español Sergio García, con -23, y Southern Guards GC, con -19.

La sexta fecha del LIV Golf, concluirá este domingo con la cuarta ronda. EFE

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